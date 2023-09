Genève: Coup de frein à la généralisation du 30 km/h

Leur objectif: mettre des bâtons dans les roues du projet de généralisation du 30km/h dans le canton de Genève. Selon la « Tribune de Genève » et la RTS , le Grand Conseil a mis un sérieux coup d’arrêt à la proposition de l’ancien patron de la mobilité, le centriste Serge Dal Busco. Fin 2022, ce dernier décidait de limiter la vitesse à 30 km/h sur près de 300 axes, afin de lutter contre le bruit.

Vendredi, le PLR, Le Centre, l’UDC et le MCG ont fait passer trois motions visant à ralentir voire à stopper cette généralisation. «Nous voulons que le Conseil d’État respecte la hiérarchie des réseaux et n’étende pas les zones 30 aux axes structurants», a résumé le député PLR Alexandre de Senarclens, cité par le quotidien genevois. Tandis que l’UDC Christo Ivanov prône la pose de revêtement phonoabsorbant sur les routes. Le Conseil d’État a désormais six mois pour présenter un rapport sur ce dossier. A noter qu’en mai, la généralisation du 30 km/h à Lausanne avait, elle aussi, été freinée dans son élan.