Course de l’Escalade: Genève annonce des perturbations de circulation ce week-end

Trafic perturbé au bout du lac, ce week-end. La Course de l’Escalade entraînera des restrictions dans plusieurs secteurs. Au centre-ville, et plus particulièrement autour de la Vieille-Ville et des Bastions, de nombreux axes seront interdits ou perturbés, samedi de 7h à 23h30 et dimanche de 7h à 18h, indique la police cantonale. La circulation sera aussi impactée en raison du Walking samedi dès 16h à Veyrier, Carouge et au centre-ville.

Des interdictions de stationnement seront mises en place. Les véhicules mal parqués seront enlevés aux frais de leur propriétaire et une amende sera délivrée, précisent les forces de l’ordre. Le trafic des Transports publics genevois sera lui aussi fortement perturbé durant la manifestation. Des suppressions de lignes sont prévues.