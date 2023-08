Genève: Credit Suisse fait face à des départs massifs

La marque Credit Suisse devrait disparaître d'ici deux ans. Tamedia AG

Dans une note adressée jeudi au personnel, le directeur général d’UBS Sergio Ermotti a indiqué la suppression à venir de 3000 emplois en Suisse. Et ce, dans le cadre de l’intégration de Credit Suisse (CS), officialisée en mars. A noter que fin 2022, les deux banques comptaient environ 120’000 collaborateurs dans le monde, dont 37’000 en Suisse. La marque Credit Suisse, elle, devrait disparaître d'ici deux ans. Une annonce qui a de quoi ébranler à nouveau les employés. «Même si, on n’est pas surpris… Quand on a vu qu’ils avaient rappelé Sergio Ermotti, le signal était clair. Il a le crayon rouge facile et ne tremble pas à l’idée de licencier des milliers de personnes…», témoigne Jeff*, gérant de fortune à Genève.

«Les départs sont massifs»

«Cela dit, on est nombreux à avoir des doutes quant à ce nombre, on pense qu’il y aura beaucoup plus que 3000 licenciements. Pour tous les postes de back office notamment, ce n’est pas nécessaire d’avoir des doublons. Les banquiers, eux, sont moins touchés car, ils ont leurs clients.» Et ils ont surtout pris les devants. «C’est la débâcle, lâche le banquier. Il y a beaucoup de départs et pas des moindres. C’est par équipe complète que les gérants de fortune rejoignent UBP, Julius Baer ou encore Lombard Odier.» A l’image de Serge Fehr, ancien patron de Swiss Private Banking de Credit Suisse. «Depuis qu’il est arrivé à Lombard Odier, il siphonne les bons éléments», souligne Jeff*. Un autre banquier confirme: «Les départs sont massifs. Ceux qui quittent, ce sont ceux qui ont de la valeur. C’est un phénomène classique.»

Aux dires de ces deux témoins, les comptes LinkedIn des banquiers de CS mais aussi d’UBS ont été pris d’assaut. «Les chasseurs de tête s’en sont donnés à cœur joie, poursuit Jeff*. On n’a jamais passé autant de temps le téléphone greffé à l’oreille.» Rien de plus logique selon lui: «On est face au plus grand chantier de l’histoire bancaire de Suisse. Cela crée de l’instabilité mais aussi des opportunités. Ainsi, ces derniers mois, la question qu’on se pose c’est: ai-je plus d’avenir dans la future UBS ou dans une autre banque plus jeune et dynamique qui va tout mettre en œuvre pour récupérer les clients insatisfaits et/ou inquiets?» D’autant que, d’après lui, certains clients fortunés possédaient des comptes dans les deux banques. «Et ce, afin de répartir le risque bancaire. D’où le fait que la BCG et les banques privées ont déjà reçu des capitaux. Et cela va continuer.»

«Ma carte va fonctionner?»

Car ce vaste «chantier» pour reprendre le terme de Jeff* suscite de nombreuses interrogations au sein de la clientèle. «A chaque annonce, nos clients nous inondent de questions: est-ce que ma carte va fonctionner? Et l’e-banking? Dois-je quitter Credit Suisse? Vos coordonnées restent les mêmes?» Selon lui, beaucoup d’entreprises se demandent si UBS va conserver les services que Credit Suisse proposait. «Cela a toujours été une force de CS. Quid à l’avenir? Pour le moment, c’est le flou. Or, les entrepreneurs ont besoin de partenaires fiables sur lesquels s’appuyer.»

*Nom connu de la rédaction