Cycliste tuée: la voiture a mis plus de 100 mètres pour s’arrêter

Avant le choc, l’automobiliste de 33 ans et un autre âgé de 22 ans, qui étaient chacun accompagné d’une amie, avaient échangé des regards à un feu sur le quai du Mont-Blanc, avant de multiplier les infractions. D’après un témoin, les deux voitures roulaient à plus de 100 km/h. Le plus jeune conducteur a indiqué avoir freiné 200 mètres avant le lieu où la collision s’est produite.