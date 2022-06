Fête de la musique : Genève dansera au rythme de plus de 500 concerts

Le week-end du 24 au 26 juin, quelque 555 shows seront proposés à la population entre la place de Neuve et la Vieille-Ville, en passant par le parc des Bastions.

La Ville de Genève met le paquet pour la Fête de la Musique. Après une édition annulée en 2020 et un événement marqué par les restrictions Covid l’an passé, la manifestation devrait être à la hauteur des attentes, cette année. Au programme: 555 concerts, ateliers et spectacles de danse gratuits durant trois jours. Du vendredi 24 au dimanche 26 juin, trente scènes (13 en intérieur et 17 en plein air) seront installées entre la Place de Neuve, le parc des Bastions et la Vieille-Ville.