Genève: Des aménagements installés autour du Quai 9

Les neufs grands pots à plantations visent à permettre aux usagers d’être à l’abri des regards, tandis que les sanitaires doivent leur permettre d’assouvir leurs besoins naturels ailleurs que sur la voie publique. Des places de stationnement ont dû être supprimées pour faire place aux nouvelles installations, et ne seront pas remplacées. A l’automne, un couvert doit compléter ces aménagements, voulus par le Canton, et conçus par le comité de pilotage du Quai 9, composé de l’association Première Ligne, de la Ville de Genève et de l’Etat. D’autres mesures plus ambitieuses sont en cours d’élaboration.