Genève: des bains au pied du Jet d’eau en 2024!

Ce bassin d’environ 30 m de large par 36 m de long se situerait à l'angle entre la jetée du jet d'eau et le quai Gustave Ador, côté aval. «S'inspirant des "Badi" zurichois, le nouvel espace proposera une baignade surveillée et sécurisée, aussi accessible aux personnes à mobilité réduite», indiquent le département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité et celui de la sécurité et des sports. L’installation sera démontée durant l’hiver. D’après la radio genevoise, un appel d'offres a déjà été lancé mi-juillet pour la réalisation de cette infrastructure.