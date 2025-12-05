Info|Suisse Romande|Genève|

Trafic de drogue à Genève: 305 kilos de haschich saisis dans une villa

Publié

GenèveDes centaines de kilos de drogue dans une maison

Quatre individus, en lien avec un trafic de drogue présumé, ont été interpellés, après une opération policière en avril, au Petit-Lancy.

Le 15 avril, la police avait investi la villa située à la Pralée. entre le Petit-Lancy et Onex.
Le 15 avril, la police avait investi la villa située à la Pralée. entre le Petit-Lancy et Onex.

Grosse prise pour les forces de l’ordre genevoises dans une villa du Petit-Lancy. En avril dernier, la police était intervenue dans une vieille bâtisse située dans le quartier de la Pralée. A l’intérieur: un laboratoire de stupéfiants. Les quantités saisies sont importantes, comme le révèle la «Tribune de Genève» vendredi: plus de 305 kilos de haschich, 72 kilos de marijuana, 20 kilos de produit de coupage, 13’800 francs en liquide, et deux machines (une à presser des plaquettes de drogue, une autre pour compter des billets).

Quatre individus ont été interpellés: deux «petites mains», le propriétaire de la villa, et un homme, accusé d’avoir contraint et séquestré les deux premiers. Aujourd’hui derrière les barreaux, cet Hispano-marocain vivant en France voisine nie les faits reprochés.

