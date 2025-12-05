Trafic de drogue à Genève: 305 kilos de haschich saisis dans une villa

Quatre individus, en lien avec un trafic de drogue présumé, ont été interpellés, après une opération policière en avril, au Petit-Lancy.

Genève : Des centaines de kilos de drogue dans une maison

Le 15 avril, la police avait investi la villa située à la Pralée. entre le Petit-Lancy et Onex. Lecteur-reporter/20 Minutes

Grosse prise pour les forces de l’ordre genevoises dans une villa du Petit-Lancy. En avril dernier, la police était intervenue dans une vieille bâtisse située dans le quartier de la Pralée. A l’intérieur: un laboratoire de stupéfiants. Les quantités saisies sont importantes, comme le révèle la «Tribune de Genève» vendredi: plus de 305 kilos de haschich, 72 kilos de marijuana, 20 kilos de produit de coupage, 13’800 francs en liquide, et deux machines (une à presser des plaquettes de drogue, une autre pour compter des billets).

Quatre individus ont été interpellés: deux «petites mains», le propriétaire de la villa, et un homme, accusé d’avoir contraint et séquestré les deux premiers. Aujourd’hui derrière les barreaux, cet Hispano-marocain vivant en France voisine nie les faits reprochés.