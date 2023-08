Genève: Des chiots naissent dans une voiture de police

Les policiers proposent alors de l’emmener chez un vétérinaire aux Eaux-Vives, ce que bien sûr il accepte. En palpant le ventre de la chienne, ils constatent qu’il est encore dur et gonflé. Et ce qu’ils pressentent se produit: en plein trajet, dans le véhicule, la bête met au monde deux nouveaux bébés. C’est «le cœur rempli d’émotion» que les agents constatent ces deux nouvelles naissances à 16h59 et 17h02. «Les deux petits et toute la famille se portent bien, assure Alexandre Brahier. Ils ont été pris en charge par le vétérinaire.»