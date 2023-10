Genève: Des élus accusent le président du Conseil d’Etat «d’intimidation»

«L’agriculture va le payer très cher»; «ce sera 15 ans de blocage de la transition énergétique agricole». Selon nos informations, tels sont les propos que le président du Conseil d’Etat, Antonio Hodgers, a lancé le 21 septembre à deux députés du Centre, en marge des vifs débats sur la modification de la Loi sur l’énergie. Modification aujourd’hui bloquée par l’Exécutif cantonal. Dans une lettre au Bureau du Grand Conseil, le parti centriste accuse le magistrat écologiste d’avoir fait pression sur ses élus Patricia Bidaux et François Erard, issus de l’agriculture et favorables au changement législatif auquel s’opposait le gouvernement genevois, révèle la RTS .

Dans son courrier, envoyé le lendemain des faits, Le Centre juge «inacceptable» le comportement d’Antonio Hodgers. La formation réclame une rencontre entre le Bureau, les chefs de groupes parlementaires, le président du Conseil d’Etat et la vice-présidente, la PLR Nathalie Fontanet. De son côté, le magistrat réfute les accusations portées contre lui. «Il s’agissait de propos tenus dans le cadre d’échanges interpersonnels sur les conséquences politiques du vote, qui ne peuvent en aucun cas s’apparenter à des menaces», a déclaré à la RTS Antonio Hodgers, via sa porte-parole.

Une élue ciblée témoigne

Régler l’affaire «en bonne intelligence»

Sébastien Desfayes dit cependant «regretter les fuites» dans les médias: «On ne veut pas instrumentaliser cette affaire, que nous souhaitons régler en bonne intelligence.» Il insiste cependant: «Nos députés doivent obtenir des garanties du Conseil d’Etat qu’ils pourront exercer leur mandat sans pression, et que ce qui s'est passé ne se reproduise plus jamais.» Une réunion est agendée afin de remettre les choses à plat et de pacifier les rapports entre le Grand Conseil et l'Exécutif en ce début de législature.