Genève: Des employées du KFC dénoncent un manager «frotteur»

Jeudi, une opération de soutien aux jeunes femmes a réuni une vingtaine de personnes devant le KFC, près de la gare. map

Son surnom, «la guitare», n’était pas dû à ses talents de musicien mais bien au fait que ce manager de KFC avait la réputation de se «frotter» aux employées. Soutenues par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), elles sont deux à témoigner des agissements présumés de leur ancien supérieur hiérarchique. Leurs récits concordent. Julien Repond, secrétaire syndical du SIT dans le secteur de l’hôtellerie restauration, résume: «Cet homme se frottait aux femmes, faisait semblant de tomber et se raccrochait à elles en profitant pour leur toucher «accidentellement» les fesses ou la poitrine.» Parmi les victimes, Mila*: «Je sentais son sexe contre moi, décrit-elle. Je l’ai bien senti quand il passait tout près de moi.» Et d’ajouter avec dégoût: «Il allait souvent aux toilettes après avoir touché les filles.»

Au printemps 2022, n’y tenant plus, cette dernière sollicite une réunion avec la direction. «D’autres filles ont aussi parlé. Mais, je suis celle qui a déclenché tout ça.» En résultent, selon elle, des pressions ou, à l’inverse, des possibilités de faire des heures supplémentaires, en échange de son silence. Le 28 juin 2022, elle se sent mal et quitte le travail. Ce soir-là, la jeune femme se rend à la gare d’Annemasse. Le lendemain, de retour au travail, son manager la convoque. «Il a décrit ma voiture, le lieu et l’heure auxquels je me trouvais sur place. J’ai alors compris que, pendant une heure, il m’avait surveillée. Il a menacé de me faire virer», raconte-t-elle.

«C’étaient nous les méchantes»

De quoi provoquer chez elle une crise d’angoisse. Une ambulance vient alors la chercher. Un transport qui sera facturé 1400 francs à Mila. Selon le rapport médical, «elle ressent une attaque de panique, se lève, commence à vaciller, à trembler, avec difficulté à respirer». Le lendemain, elle est de retour au travail. Se tient une nouvelle réunion avec la direction, Mila et Cynthia*, l’autre employée dénonçant, elle aussi, le manager «harceleur». «C’étaient nous les méchantes dans l’histoire. On se faisait des films, se souvient Mila. On nous a aussi dit que si on se sentait mal, on n’avait qu’à partir ou aller se cacher au bled.»

Suite à cela, la direction modifie les plannings afin que Cynthia et Mila n’aient plus à travailler avec ledit manager. Une solution qui fonctionne jusqu’au mois de décembre. «Là, on nous a annoncé que c’était trop compliqué à gérer et qu’il allait falloir qu’on retravaille avec lui.» Cynthia préfère démissionner. Mila, elle, accepte de rester à condition «de ne jamais être seule avec lui et qu’il garde ses distances. A partir de là, il ne m’a plus jamais touchée. Il a été très gentil. Comme s’il voulait se racheter.»

Mais, dès lors, l’employée a le sentiment que ses supérieurs cherchent une excuse pour la licencier. Ce sera finalement le cas le 23 mars 2023. Une décision justifiée par l’avocate de la société Sogood, à qui appartiennent les KFC concernés, par le fait que les malaises de la jeune femme la mettraient en danger, elle, ainsi que ses collègues. Et d’assurer par ailleurs que le manager a été licencié à son tour fin juin. Mais aussi qu’«une enquête interne a été initiée auprès du personnel féminin de l’équipe afin d’évaluer la portée de ces allégations». Contacté, le franchisé évoque, lui aussi, des investigations, sans toutefois en dire davantage sur cette affaire.

Une enquête et des excuses publiques

De l’enquête, nulle trace selon le syndicat. Le SIT compte contester le licenciement de Mila devant les Prud’hommes et se réserve la possibilité d’une action au pénal. «C’est une histoire délicate à aborder car elle a généré beaucoup de souffrances, commente Julien Repond. Même après le mouvement #metoo, ce genre de problématiques reste difficile à traiter.» Il dénonce une «chape de plomb» malgré les chartes éthiques et les règlements censés prévenir ce type de cas. «Quand ces femmes ont commencé à parler, elles ont été traitées de folles», s’insurge le syndicaliste.