Genève : Des escrocs prétendent vendre les valises perdues pour… 1,95 euros

Une nouvelle arnaque tourne sur les réseaux depuis peu. Des escrocs ont usurpé l’identité et le logo de Genève Aéroport et prétendent vendre les valises perdues pour la modique sommes de… 1,95 euros. «Une arnaque!!», a fait savoir mercredi Cointrin sur sa page Facebook. «Nous ne vendons jamais les valises!» a insisté jeudi Sandy Bouchat, chef du service de communication de l’aéroport. Et d’ajouter que «le cas a été signalé à la plateforme. Nous allons observer l’évolution de la situation». Selon elle, la page redirige les internautes vers un site «très louche pour sans aucun doute obtenir des données personnelles».