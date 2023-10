Genève: des féministes dessinent des seins aux saints

Dans la pièce où ces dames conversent, on distingue une fresque murale. Datant des années 50, elle représente Jésus tenant le pain et le vin entouré des douze apôtres. Aucune femme au tableau. De quoi donner des idées à celles qui sont présentes. Dans ce qu’une témoin qualifie d’«élan de sororité», ces dernières se munissent de peinture rose et violette et revisitent l’œuvre. Un saint se retrouve affublé de seins; une main cache les organes génitaux masculins; le symbole de Vénus et Mars entremêlés apparaît sur la robe du Christ ainsi qu’un cœur rose sur sa poitrine. Last but not least, un ou plutôt une nouvelle apôtre à la chevelure féminine a été ajoutée à la droite de Jésus.