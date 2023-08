Motifs futiles à l’origine du coup de couteau mortel de Thônex

Une «banale histoire d’insultes et d’ego»: c’est ainsi que la «Tribune de Genève» résume le contexte et les raisons qui ont mené à la mort du Nicaraguayen de 18 ans, poignardé à Thônex, le 28 mai dernier. Celui-ci rentrait chez lui avec sa copine, enceinte. Les faits se sont produits sur la place Graveson. D’après les versions contradictoires données dans le cadre de l’enquête pénale, tout serait parti d’injures échangées entre un groupe de filles installées sur la place et le couple. Les trois jeunes, aujourd’hui prévenus, seraient intervenus pour défendre les jeunes femmes.