Des propriétaires face aux SIG pour leurs camions-vibreurs

Des camions vibreurs qui auraient trop vibré et engendré des fissures. C’est ce que reprochent cinq propriétaires, qui vont réclamer devant la justice des dommages et intérêts aux Services industriels de Genève (SIG), indique Léman Bleu. Il y a deux ans, la régie publique a dépêché dans tout le canton, des véhicules en vue de sonder les sols pour utiliser la géothermie. Des dizaines de personnes ont rapporté des dégâts. A l’époque, des nuisances sonores «considérables» avaient été signalées et des boîtiers avaient été endommagés.