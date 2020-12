Suisse : Genève détient le record d’accidents graves causés par l’alcool

Les données, issues du portail fédéral Geo.Admin.ch, placent Genève en tête des cantons qui ont enregistré le plus d’accidents graves de la circulation dus à l’alcool en 2019.

Genève occupe la tête de ce classement, avec un accident (grave causé par l’alcool) pour 10'000 habitants, suivi de Nidwald (0,93) et du Valais (0,76). Dans les trois cantons, ce taux a augmenté par rapport à 2018, où il était respectivement de 0,81, 0,47 et 0,67.

Les cantons du Jura (0,68), du Tessin (0,68) et de Bâle-Ville (0,56) voient aussi leur taux augmenter sur un an et restent au-dessus de la moyenne nationale. Contrairement à 2018, les cantons de Fribourg (0,44), Thurgovie (0,47) et Glaris (0,50) figurent désormais au-dessus de cette moyenne.