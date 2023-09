Genève: Deux mystérieux coups de feu ont touché un tram

Un tram circulant à la rue de Carouge a été atteint par deux balles, le 16 septembre. L’incident, révélé par la «Tribune de Genève», s’est produit à l’arrêt Pont-d’Arve à 6h31 du matin. Ces coups de feu sont mystérieux: le conducteur du véhicule ne s’est aperçu de rien, et la dizaine de passagers non plus, semble-t-il. Les TPG n’ont été avertis qu’a posteriori par la police, qui avait reçu des appels au 117 pour signaler des détonations. Les agents sont intervenus plus loin, lorsque le tram est arrivé au Bachet. Là, il a été immobilisé, des relevés ont été effectués, et vu la quasi absence de dégâts, il a été remis en circulation. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cet épisode.