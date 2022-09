Droits civiques (GE) : Genève dit non au droit de vote dès 16 ans

Genève n’accordera par le droit de vote aux jeunes dès 16 ans. Le Grand Conseil a refusé jeudi ce projet par 48 voix contre 38, ont rapporté plusieurs médias genevois. Le PLR, l’UDC et le MCG étaient contre, Ensemble à Gauche et le PS étaient pour, alors que le Centre et les Verts étaient divisés. En Suisse, seul Glaris s’est prononcé en faveur de cette possibilité. Zurich en mai et Vaud l’an passé avaient déjà dit non. Berne se prononcera ce dimanche.