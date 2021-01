FR Gottéron est passé au travers en deuxième période, et GE Servette ne s’est pas fait prier pour prendre le large. Le Canadien Daniel Winnik, parfaitement servi par Tyler Moy, a ouvert la marque juste après la reprise (22e, 0-1). Linus Omark a retrouvé le chemin des filets pour la première fois depuis le 4 décembre (9 matches sans but) d’une subtile déviation qui n’a laissé aucune chance à Reto Berra (31e, 0-2). Le gardien des Dragons venait de réaliser deux sauvetages brillants (devant Winnik et Vermin, 28e et 31e) quelques instants avant la deuxième réussite genevoise. Pas vraiment dans le coup, les Fribourgeois n’ont pas réussi à reprendre le dessus lors d’une deuxième période dominée de la tête et des épaules par les Aigles.