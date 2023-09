Genève: Drogue et sexe avec d’ex-élèves: le prof échappe au pire 

Il risquait très lourd, puisque le Ministère public avait requis 6 ans de prison ferme à son égard. L’ancien enseignant du Cycle d’orientation qui avait couché et s’était drogué avec des ex-élèves de 16 ans évite finalement le pire, c’est-à-dire l’incarcération. Ce vendredi, le Tribunal correctionnel l’a condamné à 24 mois de prison avec sursis. Les juges ont écarté toute forme de contrainte à l’encontre des deux garçons qui avaient atteint leur majorité sexuelle. Il a donc été acquitté sur ce volet, le plus grave.

«Il leur a mis un pied dans le monde de la toxicomanie»

En revanche, le quadragénaire a été condamné pour avoir donné des stupéfiants (MDMA, ecstasy, cocaïne) à des jeunes de moins de 18 ans. «Le prévenu a amené avec un manque de discernement certain deux mineurs à consommer de la drogue et leur a mis un pied dans le monde de la toxicomanie», a noté le président Niki Casonato, qualifiant la faute de «très importante». Le professeur a aussi été sanctionné pour avoir détenu un grand nombre de fichiers pédopornographiques; et pour avoir filmé à leur insu des jeunes hommes dans les toilettes d’un centre commercial. En plus de sa peine, il a écopé d’une interdiction à vie d’exercer une activité avec des mineurs.