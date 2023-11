Genève: Eco-crèche menacée de fermeture

Installée depuis l’été 2015 au bord de l’Allondon, sur la commune de Dardagny, l’éco-crèche «Eveil en forêt» pourrait être contrainte de fermer à la fin de l’année scolaire. Selon «Le Temps», le sort de ce lieu d’accueil préscolaire est suspendu à une décision de l’Office des autorisations de construire. Celle-ci concerne l’installation de la roulotte en bois qui accueille les enfants et les accompagnants en cas de pluie et pour la sieste. Entre la création de cette crèche en forêt (la première du genre à Genève) et mars 2020, une roulotte servait de solution de repli, sans toutefois que l’association ne dispose des autorisations pour cette infrastructure en zone agricole.