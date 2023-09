Elle dépense 61’000 francs avec la carte bancaire… d’une morte

L’accusée, une mère de famille vivant aux crochets de son mari, a acheté des habits et des produits de beauté sur internet.

Plus de 61’000 francs d’emplettes en ligne… avec la carte bancaire d’une femme décédée. Une mère de famille, sans emploi, a été condamnée le 12 juin par ordonnance pénale après avoir assouvi ses pulsions dépensières durant un an. Vêtements, produits de beauté, l’accusée ne s’est pas privée.

Elle s’était vu confier la carte bancaire de la défunte afin de lui venir en aide dans ses démarches du quotidien. Problème: après la mort de celle-ci, les dépenses et les retraits ont continué de pleuvoir.

C’est le fils de la victime qui a découvert la supercherie et porté plainte. La quinquagénaire a été jugée coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur dans le but de s’enrichir illégalement. «Les motivations de la prévenue relèvent du seul appât du gain, sans considération aucune pour le patrimoine d’autrui», a relevé le Ministère public, dans sa décision. La femme, qui a avoué ses torts, a écopé de 180 jours-amende à 30 francs, avec sursis et devra s’acquitter des frais de procédure d’un montant de 510 francs. Elle n’a pas fait recours contre cette décision.