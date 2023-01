city-trip: Genève, élue 2e destination luxe d’Europe

Envie de se prélasser dans un spa, puis de déguster un repas gastronomique avant d’aller se coucher dans un hôtel cinq étoiles? En Suisse, deux villes – Zurich et Genève - se trouvent en premières positions des destinations européennes les plus luxueuses pour de courtes escapades urbaines, selon une étude menée par OVO Network, un site de location en ligne de chalets haut de gamme dans les Alpes. Le nombre de restaurants étoilés Michelin, d’hôtels cinq étoiles, de spas haut de gamme et l'indice de sécurité ont été pris en compte pour établir ce classement.

La plus grande densité de restaurants étoilés

Zurich devance Genève au classement général, grâce à trois facteurs: non seulement elle est la destination la plus sûre de l'étude, mais elle possède le 2e plus grand nombre de spas de luxe et le 4e plus grand nombre de restaurants étoilés Michelin par nombre de touristes. Genève obtient la deuxième place et se classe en tête pour son choix des meilleurs hôtels et restaurants. La ville compte 15 hôtels cinq étoiles, 38 spas de luxe et 48 restaurants étoilés.