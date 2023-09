En appel, une nounou encourt six ans pour le décès d’un bébé

Le Ministère public et les parents de l’enfant avaient saisi la Chambre d’appel et de révision, après le jugement rendu en janvier dernier.

Une peine de six ans de prison, assortis d’une interdiction de travailler avec des mineurs pendant dix ans. C’est ce qu’a requis le Ministère public lors du procès en appel d’une nounou, condamnée en janvier dernier pour la mort d’un enfant de 10 mois. Elle avait écopé de trois ans de prison, dont deux ans avec sursis, pour homicide par négligence. À l’audience lundi, la procureure a estimé que les faits survenus en 2018 devaient être qualifiés de meurtre par dol éventuel, rapporte la «Tribune de Genève». La baby-sitter avait expliqué avoir eu un «réflexe maladroit» à la suite d’un malaise de l’enfant, et l’avait secoué à plusieurs reprises. Le bambin était décédé trois jours plus tard à l’hôpital.