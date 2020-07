Coronavirus

Genève en appelle à la responsabilité individuelle

Le Canton surveille la fréquentation du bord du lac de près, mais estime qu’il faut laisser des espaces de respiration à la population.

Face à la chaleur qui sévit sur le plateau ces derniers jours, les Genevois se sont rués au bord de l’eau, profitant de tous les espaces de baignade disponibles. Les quais sont ainsi bondés. «Nous avons reçu passablement de messages alarmés de citoyens», confirme Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé. La photo ci-dessus semble confirmer l’engouement et un respect relatif du mètre cinquante de distance obligatoire. Pour répondre à ces signalements, le Département a envoyé des patrouilles sur place afin de vérifier le respect des préconisations de l’Office fédéral de la santé publique. «Il apparaît que la séparation entre les différents groupes est maintenue. Les photos écrasent les perspectives de manière générale, dans la réalité, les baigneurs sont plus éloignés les uns des autres qu’il n’y paraît.»