A Genève, un médecin a été suspendu pour excès de factures

Sur Vaud, un médecin condamné à de la prison

En 2021, la justice vaudoise avait condamné un médecin généraliste actif à Montreux et Genève à 3 ans de prison, dont la moitié avec sursis, pour escroquerie par métier. Il avait indûment facturé aux caisses maladie 2,8 millions de francs entre 2013 et 2016. Il avait par exemple déclaré 5706 heures de travail en 2015, soit le triple d’une activité à temps plein normale. Il avait aussi été interdit d’exercer durant deux ans. En 2022, le Tribunal fédéral avait estimé que le choix d’une peine privative de liberté n’avait pas été assez justifié; et que la proportionnalité de la durée de l’interdiction de pratique n’avait pas été assez examinée. La cause avait été redonnée à juger au canton de Vaud.