Drogue: Genève est la nouvelle Mecque européenne des fumeurs de joints

Les Genevois sont les champions européens de la fumette, affirme le «SonntagsBlick». En 2022, près de 181 mg de résidus de cannabis ont été retrouvés, chaque jour et pour mille habitants, dans les eaux usées de la ville du bout du lac. C’est ce que révèle la dernière analyse de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, publiée cette semaine.

Les chercheurs ont prélevé des échantillons d’eaux usées dans 104 villes européennes et les ont analysés pour y détecter les résidus de drogues. L’enquête montre que les Suisses sont de gros consommateurs de cannabis. En effet, outre Genève, Zurich et Bâle arrivent respectivement en cinquième et sixième positions du classement. Berne se classe onzième.

750’000 joints par jour

Aujourd’hui, l’approche est différente et l’accent est mis sur les initiatives locales. A Genève, un projet de vente régulée de cannabis est prévu dans la commune de Vernier pour environ 1000 fumeurs. Lausanne et le canton de Vaud se préparent à faire des expériences similaires alors qu’à Bâle, 180 adeptes de la ganja peuvent aller faire leurs emplettes en pharmacie depuis le début de l’année. Cette semaine, la Confédération a approuvé le projet «Züri Can – Cannabis with responsability» de la ville de Zurich. Jusqu’à 3000 Zurichois pourront légalement acheter et fumer du cannabis pendant trois ans.