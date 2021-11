Suisse : Genève est la ville la plus généreuse en matière de culture

En 2019, les communes suisses ont déboursé près de 1 milliard de francs pour les activités culturelles. Genève arrive en tête, suivie de Zurich et de Bâle.

Pour la première fois, l’Office fédéral de la statistique a présenté des informations sur les dépenses culturelles des dix plus grandes villes de Suisse. Ces chiffres, publiés lundi, portent sur l’année 2019. On y découvre que c’est Genève qui a déboursé le plus, avec près de 312 millions de francs, suivie de Zurich (219 millions de francs) et de Bâle (193 millions de francs). Les dépenses culturelles par habitant sont également les plus élevées à Genève (1537 francs), très loin devant Bâle (1115 francs) et encore plus devant Lausanne (566 francs), qui dépense plus par habitant que Zurich (525 francs). Ces résultats mettent en lumière la position centrale des grandes villes dans le domaine culturel.