Hockey sur glace: Genève et Bienne vont se départager dans une finale historique

Les deux formations les plus dynamiques et spectaculaires du pays se retrouvent pour une finale des play-off historique et inédite. Pour la première fois depuis les derniers sacres du HC Bienne (1983) et du HC La Chaux-de-Fonds (1973), le trophée de champion de Suisse s’apprête à revenir en Romandie. Le statut du HCB, le club phare de la plus grande ville bilingue du pays, est toutefois une question d’interprétation et de sensibilités.