Hockey sur glace : Genève et Gottéron battus, Ajoie et Bienne à la fête

Les Aigles et les Dragons ont subi samedi la loi des ZSC Lions (3-4) et des Lakers (2-6), tandis que les Jurassiens et les Seelandais ont dominé Berne (2-3 ap) et Zoug (3-6).

Bodenmann et le «Z» ont finalement pris le dessus sur Tömmernes et Smirnovs. freshfocus

GE Servette n’a pas pu prendre sa revanche. Battus mardi à Zurich, les Grenat ont une nouvelle fois subi la loi des Lions samedi soir aux Vernets (3-4) au terme d’une partie plaisante à suivre pour les 7135 spectateurs (guichets fermés). En raison de ce revers, conjugué à la victoire de Bienne à Zoug, le GSHC n’a plus que deux points d’avance sur les Seelandais à deux journées du terme du championnat régulier.

À l’image de l’affrontement de mardi entre les deux formations, ce duel a été indécis et disputé. Ce sont les hommes de Jan Cadieux qui ont pris le meilleur départ. L’ouverture du score est survenue à la 7e minute par le buteur maison Hartikainen. Le Finlandais a dominé physiquement son adversaire avant d’armer un tir précis en se retournant.

Frayeur pour Descloux

Dès cet instant, les ZSC Lions ont commencé à se montrer plus dangereux et pressant. Le duo Lammikko-Texier, bourreau des Aigles mardi, s’est ménagé de nombreuses chances. La domination zurichoise à l’entame de la deuxième période (24e poteau de Lehtonen) s’est logiquement soldée par une égalisation de Texier (25e). Les Lions ont ensuite continué à pousser et ont une nouvelle fois touché le montant (27e). Les Grenat ont su faire le dos rond et ont repris l’avantage un tantinet contre le cours du jeu. Aligné en défense, Winnik a joué comme un attaquant pour tromper Meier sur un 1 contre 1 (39e).



La plus grosse crainte pour le GSHC est intervenue à la 40e. Après un contact avec Lammikko, Descloux a rejoint le vestiaire (pour la pause) en boitillant. Heureusement, il a pu reprendre le jeu normalement. Sur la glace, la troupe de Marc Crawford a continué à se montrer virevoltante et ont retourné le match deux minutes par Weber (45e) et Baltisberger (47e). GE Servette a bien cru faire le plus dur en égalisant en jeu de puissance par Tömmernes (52e) mais Bodenmann a offert une victoire méritée à son équipe (54e).Après cette semaine difficile (un point en trois sorties), Genève se déplacera jeudi à Zoug avec la ferme intention de conserver ses deux unités d’avance sur Bienne.

Fribourg perd les pédales

C’était impensable, mais c’est pourtant arrivé: Fribourg-Gottéron s’est incliné pour la sixième fois de suite à domicile! Déjà battu la veille à Bienne (3-0), les Fribourgeois ont ainsi perdu un deuxième match consécutif ce weekend contre Rapperswi (2-6), fragilisant toujours davantage leur sixième place au classement. L’équipe de Christian Dubé va-t-elle basculer du mauvais côté de la barre la semaine prochaine et disputer, contre toute attente, les pré-playoff au lieu d’être qualifiée directement pour les séries pour le titre?

Maxim Noreau, à droite, a inscrit le 3e but des Lakers. freshfocus

Contre Rapperswil (3e), les Dragons ont pourtant ouvert la marque rapidement (5e, Sandro Schmid). Un départ idéal, avant que tout ne s’effondre comme un château de cartes en deuxième période. Le gardien Reto Berra, déjà peu inspiré vendredi à Bienne (3 buts encaissés sur 13 tirs), a cette fois-ci été “chassé” du match après avoir encaissé le troisième but (29e, Maxim Noreau en powerplay). L’entrée en jeu de Connor Hughes (29e), au lieu de dynamiser Gottéron, a eu l’effet inverse: le futur gardien du LHC a capitulé deux minutes et 34 secondes seulement après avoir pris place devant le filet des Dragons (31e, 1-4). L’équipe de Christian Dubé, déboussolée devant son public, a encore encaissé un cinquième but à la 34e minute (Andrew Rowe). Un effondrement spectaculaire qui n’annonce rien de bon pour la suite de la compétition.

Mardi, Fribourg-Gottéron se déplace à Zoug (7e). Les doubles champions de Suisse comptent trois unités de retard sur les Dragons, avec un match en moins. Les Fribourgeois peuvent d’ailleurs remercier au passage le HC Bienne, qui est allé battre leur principal concurrent zougois samedi en Suisse centrale. Voici pour Fribourg le seul point positif d’un weekend complètement raté.



Bienne garde la forme

Privé de quatre joueurs-clé (Cunti, Hofer, Rathgeb et Hischier), le coach du HC Bienne Antti Törmänen n’a pas eu d’autre choix que de remodeler quelque peu son effectif. L’occasion de relancer le centre canadien Riley Sheahan – buteur 33 secondes après l’égalisation de Ramon Tanner à 1-1 (14e) – et d’accorder une soirée de congé au gardien finlandais Harri Säteri, blanchi la veille lors de la victoire 3-0 contre Fribourg à la Tissot Arena. Le défenseur Noah Delémont (3 assists) en a profité pour briller en Suisse centrale.

Riley Sheahan a inscrit un doublé. Andy Mueller/freshfocus

Quasiment assuré de terminer au deuxième rang de la saison régulière, le HC Bienne écoule ainsi sans trop de pression ses derniers matches de la saison régulière. Il en restera encore deux après l’excursion zougoise de samedi: ce sera jeudi contre le Lausanne HC dans le Seeland, puis samedi au Tessin contre Lugano. Les Seelandais joueront bien malgré eux un rôle d’arbitre dans la lutte de bas de tableau pour les équipes qui tentent encore de décrocher une place en pré-playoff. Les deux prochains adversaires, le LHC et Lugano, sont directement concernés.

En attendant la fin de saison, Antti Törmänen doit tout de même espérer récupérer quelques titulaires et surtout ne pas en perdre davantage d’ici au début des séries pour le titre. Les playoff débuteront dans un peu plus de deux semaines, dès le 14 mars.



Succès historique pour le HCA

Le HC Ajoie a remporté un brillant succès dans la capitale, le premier de son histoire en 17 tentatives. Les Jurassiens se sont imposés 3-2 après prolongation contre le CP Berne. Brennan a délivré la lanterne rouge à 16 secondes de la série de tirs aux buts.

James Brennan a délivré Ajoie. Claudio De Capitani/freshfocus