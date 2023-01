Hockey sur glace: Genève et Lausanne craquent, Ajoie renversant

C’est en vain que Daniel Winnik réduisait le score à la 50e, puisque Mark Arcobello redonnait deux longueurs d’avance aux siens quatre minutes plus tard. Histoire de noircir encore la soirée, le même Arcobello a scellé le score dans le but vide. Il était dit que GE Servette perdrait un match qu’il pensait, à tort, avoir gagné.

Lausanne a encore craqué devant son public

Il a suffi d’une «patate chaude» d’Aurélien Marti à destination de Jason Fuchs en zone neutre, et d’un mauvais contrôle du joueur de centre, pour que Kloten prenne l’avantage et qu’un premier mauvais pressentiment envahisse la Vaudoise aréna. Lausanne 0, Kloten 1 sur le premier tir zurichois du match signé Axel Simic, un ancien junior de la maison lausannoise, après seulement 96 secondes (2e, 0-1). Un drôle de départ pour l’équipe de Geoff Ward dans ce premier des quatre matches couperets au programme (à Ambri dimanche avant une confrontation aller-retour contre Langnau le weekend prochain).

Au LHC, le naturel revient toutefois très vite au galop: même lorsqu’ils dominent outrageusement, comme ce fut le cas par séquences contre le néo-promu, les Lions restent d’une fragilité sans égale. Un exemple? Le but de Cory Emmerton, qui aurait dû être celui de la sécurité (29e, 3-1), a été suivi 18 secondes plus tard par la deuxième réussite zurichoise (3-2, Ruotsalainen) assortie d’une pénalité pour un coach challenge fantaisiste du staff lausannois qui a crû voir une obstruction adverse (en réalité une faute du défenseur Andrea Glauser), puis du 3-3 signé Simic (36e) et, finalement, d’un quatrième but d’Eric Faille en solitaire (48e, 3-4). La dégringolade a été spectaculaire.