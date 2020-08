Marie 15.08.2020 à 10:23

Indépendant et Shanghaï, dans la Chine communiste qui pratique à outrance la politique de la pensée unique, le rêve de tous les gauchistes européens et surtout vaudois et genevois. Comment leur faire confiance? Autre élément; sont pris en compte le nombre de prix Nobel et le nombre publications scientifiques, mouai, et après on vient nous dire que les scientifiques sont indépendants et intègres eux aussi et que ô grand jamais leurs publications ne sont financées soit par des états soit par des entreprises dans le but de leur faire dire ce qu’ils veulent. Non c’est bien connu ça n’existe pas tout ça. Dans les années 80, beaucoup de scientifiques de ces universités affirmaient haut et fort que la cigarette n’est pas nocive pour la santé, vous voyez ou je veux en venir?