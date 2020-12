Toujours pas de buts aux Vernets entre Genève et Lausanne

Ce soir, point de National League mais bien un derby du Lac de Genève, ou derby du Léman selon votre lieu de résidence. On verra donc s'affronter un Lausanne en pleine forme après deux nettes victoires contre Fribourg et un Genève un peu dans le creux de la vague. Pas de buts à la mi-match mais une partie très rythmée et plaisante à regarder. La rencontre est à suivre en notre compagnie.