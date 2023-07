Vaud exhorte la population à la prudence mais n’interdit pas les feux du 1er Août. Jura et Berne ne prévoient eux aucune restriction. Genève et Valais prononcent eux des interdictions.

Feux du 1er Août : Genève et Valais sont les cantons les plus restrictifs en Suisse romande

Le canton de Vaud rappelle que pour l’instant, les feux restent autorisés. Mais les communes peuvent prendre des mesures plus restrictives si besoin. ChTalos

Le canton de Vaud appelle la population «à faire preuve de prudence et de bon sens» en utilisant et en allumant les feux et autres engins pyrotechniques à l’occasion des fêtes du 1er Août en raison du danger d’incendie et de la sécheresse, écrit-il jeudi dans un communiqué.

Le canton rappelle que pour l’instant, les feux restent autorisés. Mais les communes peuvent prendre des mesures plus restrictives si besoin. Il les invite à mettre à disposition des particuliers des espaces sécurisés dédiés à l’utilisation d’engins pyrotechniques.

Les feux d’artifice à Yverdon. ChTalos

Situation critique par endroit

Au vu des conditions météo et des observations sur le terrain, le danger d’incendies de forêt oscille entre les degrés 2 (limité) et 3 (marqué) sur une échelle de 5, rappelle-t-il. «Les orages des derniers jours ont certes amené des précipitations, mais celles-ci ont été réparties de manière inégale entre les régions», souligne-t-il. La situation de danger peut donc être critique par endroit, notamment sur les versants exposés au sud, ou en présence de végétation sèche, y compris à proximité des champs et le long des routes.

Pas d’interdiction dans le Jura et sur Berne

De son côté, le Jura a aussi annoncé qu’il n’y aurait pas de restriction pour les feux du 1er Août. «Compte tenu des précipitations et des températures de ce début de semaine, le degré de danger d’incendie de forêt et de broussailles est stable sur le territoire jurassien», écrit-il. Aucune restriction de feu en forêt et à proximité ne sera donc appliquée pour la fête nationale, même si la prudence reste toutefois de mise.

Le canton de Berne n’a pas arrêté non plus de mesures particulières en ce qui concerne les feux d’artifice et les feux du 1er août. Le danger d’incendie de forêt est «limité» (degré 2) dans une grande partie du canton mais «marqué» (degré 3) dans la région du lac de Bienne, souligne-t-il toutefois jeudi. La prudence est donc de mise. Il est recommandé de ne pas allumer de feux à moins de 200 mètres d’une forêt ou d’un bosquet.