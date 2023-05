Suisse: Genève et Vaud friands des écoutes téléphoniques

Les écoutes téléphoniques ont le vent en poupe à Genève et dans le canton de Vaud. C’est ce que révèle la «Tribune de Genève» qui a épluché les chiffres publiés par le Service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (SCPT). Sur les 1218 demandes d’autorisation d’écoutes en temps réel (c’est-à-dire d’interceptions du contenu des conversations et des messages) formulées par la justice en 2022 en Suisse, Genève en a déposé 223, le plus haut total du pays. Suivent Zurich (212) et Vaud (149).