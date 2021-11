Ligne CFF coupée : Genève et Vaud militent pour un doublement des voies

Estimant l’actuelle ligne ferroviaire fragile et insuffisante, les cantons demandent des améliorations des infrastructures.

Le trafic des trains entre Lausanne et Genève a été interrompu plusieurs jours à cause de trous sous les voies.

Les gouvernements genevois et vaudois, réunis sous la bannière de la Métropole lémanique, déplorent que la stabilité de la mobilité au sein du deuxième pôle économique du pays dépende grandement d’une seule et fragile ligne de chemin de fer. Une situation unique en Suisse entre deux grandes villes et régions. Quand cet axe central est rompu, comme ces jours, la situation devient intenable pour des dizaines de milliers de pendulaires et de voyageurs, mais aussi pour la desserte logistique.