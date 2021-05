Coûts de la vie - Genève et Vaud sont les plus mal lotis

coûts de la vie : Genève et Vaud sont mal lotis

Le Credit Suisse a publié une étude sur les coûts de la vie en Suisse. La palme va à Appenzell Rhodes-Intérieures alors que plusieurs cantons romands sont en queue de peloton.

Classement des cantons suisses où le coût de la vie est le moins élevé (cliquez sur le canton désiré pour connaître son classement).

Dans une étude, le Credit Suisse a examiné de près l’attractivité résidentielle des communes et des cantons suisses. Il a calculé quel montant restait à un ménage après que l’on avait déduit les dépenses obligatoires (impôts, assurance maladie et deuxième pilier) et les coûts fixes (frais accessoires et frais de déplacement domicile-travail).

Comme le montre l’étude, les différences sont importantes jusqu’au sein d’un même canton. La charge des dépenses obligatoires et fixes peut varier fortement. Cela signifie qu’un déménagement qui se traduirait par 30 minutes supplémentaires de trajet domicile-travail pourrait bien en valoir la peine.

Vivre à la campagne coûte moins cher

«C’est une histoire d’urbain et de rural», déclare Jan Schüpbach, économiste au Credit Suisse. «Les plus chers sont les grands centres, les lieux situés sur les lacs et les destinations touristiques de renommée internationale comme la Haute-Engadine, Davos et Grindelwald.» À la campagne, l’attrait financier résidentiel est plus élevé, a-t-il dit.

En d’autres termes, vivre à la campagne coûte moins cher, que l’on soit locataire ou propriétaire. Les sites résidentiels les plus attrayants de Suisse, situés dans les zones rurales, marquent deux fois des points: les impôts sont bas et les coûts de logement sont faibles.

Au classement, le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures est le lieu de résidence le moins cher, suivi des cantons de Suisse centrale d’Uri et de Glaris. Les cantons de Vaud, de Bâle-Ville et de Genève sont les plus mal lotis.

Une méthode basée sur des ménages modèles Les coûts varient non seulement selon la région, mais aussi selon le type de ménage. Pour en tenir compte, le Credit Suisse a créé différents ménages modèles pour son étude sur l’attrait financier du logement. Différents ménages ont été interrogés pour chaque lieu, on a pris en compte différents types de logement tels que la location ou la propriété, des constellations familiales telles que des familles ou des célibataires, mariés ou célibataires, et différents revenus et actifs. Tous ces facteurs ont été intégrés dans l’indicateur RDI (revenu disponible régional).