Genève et Zurich aimantent les milliardaires

Les super-riches raffolent de Genève et Zurich. Selon une étude de la société de conseil Henley & Partners, menée en juin 2023 et relayée par «Blick», les deux métropoles figurent dans le top vingt mondial en matière d’établissement d’individus possédant plus de 100 millions de «fortune investissable». En considérant les cantons en entier (et non les seules villes), Genève est au douzième rang, avec 262 centimillionnaires et 14 milliardaires. Zurich atteint le quatorzième rang, avec 230 centimillionnaires et 11 milliardaires. Le classement est dominé par New York (775+62), San Francisco (692+69), Los Angeles (504+44), Londres (388+36) et Pékin (365+44).