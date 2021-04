Hockey sur glace - Genève étrille Fribourg et s’envole en demi-finales

Winnik tue le suspense

Mais cette fois, GE Servette ne s’est pas content é de faire le dos rond, il a continué à se procurer plusieurs occasions en contre. À la 10e minute l’envoi de Linus Omark avait le poid s d u 2-0. La rondelle a choisi le métal pour un mariage heureux si l’on a le c œ ur qui bat pour les Dragons. Un organe qui souffert à 9 secondes de la fin de la période. Sur un énième mouvement de rupture, Tanner Richard, Linus Omark ont uni leurs talents pour offrir sur un plateau le puck du 2-0 à Mathieu Vouillamoz. Un but, le premier en play-off dans la carrière du jeune Valaisan qui a fait très mal aux Fribourgeois.

Avec encore 20 minutes à jouer, peut-être les dernières de la saison pour les hommes de Christian Dubé, les Dragons devaient tout donner. Mais visiblement le coup reçu sur la cafetière juste avant le deuxième thé a éteint toute forme de rébellion. Dépassé par les Aigles, Fribourg a multiplié les fautes et offert le 3-0 à Daniel Winnik à 5 contre 3 . Avec cette réussite, le N ° 26 rejoint ses copains étrangers au rayon des buteurs lors de ce quart de finale. Et la comparaison avec le quatuor de mercenaire de la BCF Arena est cruelle. Ryan Gunderson, David Desharnais, Viktor Stalberg et Chris DiDomenico ont réussi un exploit historique en restant muet pendant les cinq match e s de ce quart de finale qui n’a pas été aussi serré qu’attendu par de nombreux observateurs. À l’image de cet acte V qui ‘est conclu sur un sec et sonnant 5-0 avec deux buts supplémentaires inscrits par Vopuillamoz et Vermin.