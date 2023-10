Genève: Extinction Rébellion livre un cadeau à Japan Tobacco

Au cours de son opération de nettoyage de la ville, Extinction Rébellion Genève a ramassé 13 litres de mégots, soit environ 6500, en à peine quatre heures. Une collecte que les membres ont ensuite livrée à Japan Tobacco. Une dizaine de personnes, habillées en tenue chic, ont pris part à cette action. Dans un communiqué samedi, le collectif a expliqué la raison de ce choix vestimentaire. «Il a un double objectif: d'une part, attirer l'attention des passants» pour les sensibiliser et d'autre part, «dénoncer un fait troublant: en moyenne, plus une personne est riche, plus elle pollue. Cela contribue au triste constat que la Suisse figure parmi les pays les plus pollueurs par habitant.»