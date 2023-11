Genève: Fausse alerte AMOK: «L’alarme se déclenche toute seule»

Rebelote. Peu avant midi ce jeudi, l’alarme AMOK, destinée à alerter les secours en cas d’intrusion malveillante, s’est déclenchée à la Haute école de santé (HEdS), sur le site des Caroubiers, à Carouge. C’est la seconde fois en moins d’un mois . «Il s’agit d’une fausse alerte», précise rapidement la police genevoise, confirmant ainsi l’information envoyée par mail à 12 h 15 aux collaborateurs et aux étudiants de la HEdS. Comme le veut la procédure, les forces de l’ordre sont toutefois intervenues afin de lever tout doute. Après vérifications, le dispositif a été levé. Les classes ont été rouvertes peu après 13 h.

Le 16 octobre, 350 personnes avaient été évacuées de ce même établissement, là aussi, suite à une alarme AMOK. De quoi interroger. «Cette école est vraiment mal réglée!», s’exclame une étudiante. Malheureusement, le Département de l’instruction publique (DIP) ne peut lui donner tort. «En raison d’un dysfonctionnement technique, l’alarme se déclenche toute seule, explique la porte-parole du DIP, Lauranne Peman-Bartolini. C’est très problématique.» En effet, au-delà de la forte mobilisation policière que ces fausses alertes entraînent, on perçoit aisément le problème en cas de véritable alarme qui pourrait ne pas être prise au sérieux par les étudiants et le personnel. «Nous allons tout mettre en œuvre pour régler cela le plus rapidement possible», insiste la porte-parole, assurant que le responsable de la sécurité du DIP a pris l’affaire en main.