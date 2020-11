Genève se reconfine. Ce dimanche après-midi, le Conseil d’Etat, qui a déclaré l’état de nécessité, a annoncé la fermeture des bars, des restaurants et des commerces non essentiels, c’est-à-dire de la plupart des magasins non alimentaires. Le paquet de mesures prendra effet lundi à 19 heures. Il perdurera quatre semaines, soit jusqu’au dimanche 29 novembre à minuit.

Tri des patients en vue

Ecoles et librairies ouvertes

Les mesures décrétées ce dimanche ressemblent en grande partie à celles appliquées durant le semi-confinement de la première vague, à quelques exceptions près, dont une essentielle: les écoles et les crèches restent ouvertes. Seules les universités et les hautes écoles dispenseront dorénavant la majorité de leurs cours à distance. Les quelques commerces qui échappent au couperet sont les pharmacies, les fleuristes et les librairies, les garages automobiles et les ateliers vélos. Contrairement à ce printemps, les marchés alimentaires et les étals restent ouverts. Pour le reste, tout boucle: les coiffeurs, les esthéticiens, les barbiers et les tatoueurs ferment, et leurs activités sont interdites (ils ne peuvent pas pratiquer à domicile). Les théâtres, les cinémas et les musées cessent également d’accueillir du public. Il en va de même des fitness.