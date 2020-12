En raison de la pandémie de coronavirus, dès mercredi 23 décembre, à 23 heures, les restaurants, bars et cafés fermeront à Genève, a annoncé cet après-midi le Conseil d’Etat. La Confédération avait autorisé la semaine dernière des exceptions, pour autant que le taux de reproduction du virus ne dépasse pas 1. Ce n’est plus le cas au bout du lac, selon les statistiques de l’Office fédéral de la santé publique. Le régime fédéral sera donc de mise. Il obligera à fermer les restaurants et les bars, mais aussi les installations sportives, les établissements de loisirs et les musées. Les commerces, eux, devront clore à 19h, ainsi que le dimanche. Ces mesures sont valables jusqu’au 22 janvier prochain, au moins.