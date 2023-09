Feu dans une école: quatre classes inutilisables jusqu'à décembre

Les conséquences du sinistre survenu mardi vers 18h30 à l’école primaire de la Tour, au Grand-Saconnex , vont se faire sentir pendant plusieurs mois. Si l’opération des pompiers «s’est bien terminée hier», il y a «des dégâts importants dans quatre classes», relate Lauranne Peman-Bartolini, porte-parole du Département de l’instruction publique (DIP): celle où le feu a pris, est détruite, et trois autres classes ont subi des dégâts collatéraux liés à la fumée et à l’eau employée lors de l’intervention des sapeurs.

Les élèves des quatre classes concernées (trois de 1P-2P et une de 3P), qui ont congé le mercredi, «ne pourront être accueillis en classe jeudi», annonce la communicante. La directrice de l’école essaie actuellement de trouver une solution dans l’école de Grand-Saconnex-Village, ainsi qu’une possibilité de transport pour y emmener les élèves, poursuit-elle. L’idée est que ces derniers soient accueillis chaque matin à l’école de la Tour et soient conduits dans l’autre établissement. Cette situation provisoire devrait perdurer jusqu’au mois de décembre, le temps de réparer les dégâts, prévient-elle.

Accompagnement particulier



Au vu de la situation à forte charge émotionnelle, un accompagnement sera mis en place: «Il faut expliquer à un enfant de 4 ans que son école a brûlé.» La directrice de l’établissement a contacté les parents concernés et leur a demandé dans quelle mesure ils pourraient garder leurs enfants, jeudi et vendredi. Un accueil est toutefois garanti pour ceux qui ne pourraient pas le faire, ajoute Lauranne Peman-Bartolini. Environ 80 élèves sont concernés. Comme annoncé mardi, les élèves plus âgés, qui se trouvent dans une aile qui n’a pas été touchée par le sinistre, ont pu se rendre à l’école normalement ce jour.