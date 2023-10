Genève: Fin des zones grises en matière de salaire minimum 

De gauche à droite: la conseillère d’Etat Delphine Bachmann (Economie et Emploi), Pierre-Alain L’Hôte (Union des associations patronales genevoises) et Davide Filippo (Communauté genevoise d’action syndicale).

«Ces mesures de correction empêcheront les effets pervers de la loi sur le salaire minimum légal à Genève», selon Pierre-Alain L’Hôte, président de l’Union des associations patronales genevoises (UAPG). Hochement de tête approbateur de la conseillère d’Etat Delphine Bachmann, chargée de l’Economie et de l’Emploi, et de Davide Filippo, président de la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS). Canton, patronat et syndicats ont annoncé mercredi la fin, a priori, des zones grises qui entouraient l’application du salaire minimum, fixé aujourd'hui à 24 francs de l’heure. «Le dispositif était trop restrictif, a estimé Delphine Bachmann. Il mettait financièrement en péril certains programmes d’insertion professionnelle et sociale» (cf. encadré).