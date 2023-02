Hockey sur glace: Genève, Fribourg et Ajoie chutent, Genazzi porte Lausanne

Le duel entre le Davos d’Andres Ambühl (à gauche) et le Genève d’Henrik Tömmernes (à droite) a tourné à l’avantage des Grisons. Freshfocus

Comme toujours cette saison lorsque Genève-Servette et Davos s’affrontent, la pièce a hésité longtemps avant de choisir de quel côté tomber, mardi soir dans les Grisons. Pour la quatrième fois en autant de rencontres, les deux formations ont dû avoir recours à la prolongation et ce coup-ci, ce sont les montagnards qui ont tiré les châtaignes du feu devant leur public (2-1, goal de Dominik Egli après 61 minutes, à 4 contre 3).

Cette défaite, si elle ne fera plaisir à personne côté grenat, ne doit pourtant pas être accueillie avec le moindre alarmisme. Solides en défense malgré les absents, notamment grâce à une excellente performance de Gauthier Descloux devant son filet, les joueurs de Jan Cadieux ont au moins fait jeu égal avec ceux de Waltteri Immonen.

Longtemps stérile mais jamais ennuyeux car ouvert et coulant, le match a été parfaitement équilibré (32 tirs à 27 au final). Matej Stransky a trouvé l’ouverture pour Davos en supériorité numérique, à 7 secondes de la deuxième sirène. Mais Ge/Servette, au lieu d’accuser le coup, l’a vite rendu. C’est Valtteri Filppula, à l’occasion de son retour au jeu, qui a égalisé en inscrivant en deux fois son seizième goal de la saison (44e).

La pièce a continué à hésiter durant tout le dernier tiers-temps. Les Aigles auraient pu amadouer le sort, mais il a manqué un poil de précision ou de réussite dans le dernier geste - quand le portier Gilles Senn n’a pas opposé son véto. De l’autre côté, Gauthier Descloux a tenu la baraque, à l’image de cet arrêt devant Julian Schmutz à la 59e. Comme d’habitude, il a fallu avoir recours à la prolongation. Le leader grenat l’a abordée avec un homme en moins suite à une pénalité de Tanner Richard et cela lui a coûté un deuxième point.

Un Genazzi taille patron guide Lausanne

Joël Genazzi a été le grand artisan du succès lausannois contre Lugano. Freshfocus

Lausanne a remis la marche avant au meilleur des moments. Auteurs d'une contre-performance à Ajoie juste avant la trêve internationale, les Lions ont remporté un match importantissime contre Lugano (4-0) mardi à la Vaudoise aréna. Cette victoire, impulsée par un Joël Genazzi des grands soirs, a permis à la formation entraînée par Geoff Ward de se rapprocher de la 10e et dernière place qualificative pour les pré-play-off, occupée par les Bianconeri.

En l'absence du leader de la défense Martin Gernat, annoncé malade, Joël Genazzi a pris ses responsabilités face à une bien pâle équipe tessinoise. Le No 79 du LHC a montré la voie à suivre à ses partenaires en trompant rapidement la vigilance de Niklas Schlegel, suite à une superbe inspiration de Damien Riat (4e, 1-0). Le recordman de matches disputés sous les couleurs lausannoises a remis le couvert d'entrée de période médiane, en profitant de la bonne présence devant la cage adverse de ce même Riat (22e, 2-0).

C'est d'ailleurs dans le deuxième tiers que les Vaudois ont forcé la décision pour s'assurer un sixième succès au cours de leurs sept dernières sorties. Reconduit par Geoff Ward malgré sa prestation en demi-teinte il y a dix jours à Porrentruy, Richard Panik a inscrit le but de la sécurité peu avant la mi-match (27e, 3-0). À la réception d'une magnifique passe de Lukas Frick, le Slovaque a glissé le puck sous la transversale du dernier rempart luganais. Sans conteste l'action de la rencontre.

Sérieux et appliqués, les Lions n'ont finalement été que rarement mis en difficulté par des Bianconeri qui tenaient pourtant la grande forme avant la pause dédiée aux équipes nationales. Titulaire dans la cage lausannoise, Eetu Laurikainen n'a ainsi pas eu à se démultiplier pour son retour dans l'alignement et s’est offert un nouveau blanchissage. Jiri Sekac a, lui aussi, participé à la fête (59e, 4-0).

Le LHC, qui avait l'interdiction de perdre face à Lugano, a donc parfaitement rempli sa première mission de la semaine. Mais il devra certainement élever son niveau de jeu ce week-end lors des deux derbys qui l'attendent, vendredi contre Ge/Servette puis samedi à Fribourg.

Revenu de nulle part, Fribourg ne prend qu’un point

David Reinbacher (à gauche) au contact avec le Fribourgeois Victor Rask. Freshfocus

Malgré un improbable retour dans les dernières minutes, FR Gottéron a réalisé une mauvaise opération dans la course pour la 6e place en s’inclinant mardi sur sa glace contre Kloten (3-4 tab). Les Dragons voient revenir Zoug et leur adversaire du soir à 8 points ainsi que Berne, vainqueur d’Ambri, à 6 unités. Dans le même temps, Davos (5e) s’est imposé en prolongation contre GE Servette.

À la BCF Arena, on a bien senti dans les premières minutes que c’était une rencontre de reprise après dix jours de trêve. Il a fallu attendre la 6e pour que Sörensen alerte Metsola. Dominateur mais assez stérile dans son jeu offensif, FR Gottéron a concédé l’ouverture du score sur la première occasion de Kloten. Reinbacher, d’une superbe passe, a lancé Ang et Aaltonen et le Finlandais a pu tromper Berra entre les jambes (6e).

Les Dragons, de façon méritée, ont pu égaliser en fin de période lorsque Sörensen a profité d’un bon travail de Diaz pour allumer la lucarne du portier des Aviateurs (17e). À cet instant, on se disait que les hommes de Dubé avaient enfin lancé leur partie. Ce ne fut pas le cas. Sans être flamboyant, Kloten a profité des pertes de puck adverses pour prendre deux longueurs d’avance par Ang (26e) et Aaltonen (31e).

Gottéron a ensuite poussé pour revenir au score mais a longtemps buté sur un Metsola qui a réalisé trois petits miracles sur Sprunger (34e et 45e) et Desharnais (48e). Tout a changé lorsque Diaz a réduit le score (55e). Le duel s’est enflammé et les Dragons ont fait chavirer le public en égalisant à 6 contre 5 par Desharnais (58e). Quelques secondes plus tard, Sörensen a bénéficié de l’action de la victoire mais le gardien finlandais du néo-promu a une nouvelle fois effectué un arrêt spectaculaire. Rien n’ayant été marqué dans le temps supplémentaire, les deux formations ont dû se départager aux tirs aux buts. Grâce à des réussites de Ruotsalainen, Simic et Ang, Kloten a pris le point supplémentaire.

Vendredi, FR Gottéron se déplacera à Ambri avec l’intention de consolider sa 6e place.

Ajoie se réveille trop tard

Le gardien ajoulot, Tim Wolf, a été mis à contribution à Zoug. Freshfocus

Le HC Ajoie, qui venait d’aligner trois victoires pour la première fois de la saison, n’est pas parvenu à poursuivre sa série mardi soir. Il ne s’en est pas fallu de peu puisque les Jurassiens, qui se déplaçaient à Zoug, étaient menés de quatre longueurs avant la mi-match par le double champion de Suisse en titre, avant de se rebeller en seconde partie de soirée (5-2 au final). La tâche s’apparentait d’autant plus à une mission impossible que les joueurs de Dan Tangnes ont un urgent besoin de points.

Lancée dans une course-poursuite effrénée afin de tenter de gommer un mauvais début de saison et d’accrocher in extremis une place dans le top 6, la formation de Suisse centrale ne pouvait se permettre le moindre faux-pas face à la lanterne rouge de National League. Résultat: il y avait 3-0 après un peu plus de 17 minutes, suite à un doublé de Lino Martschini et un goal en supériorité numérique de Fabrice Herzog.