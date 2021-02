Genève et Fribourg étrillés, Bienne craque en fin de match contre les ZSC Lions. Tous les matches et tous les buts en un clic.

Dario Buergler et les siens se sont bien amusés.

Un sacré retour de manivelle pour le GSHC

Genève n’a pas confirmé sa victoire de jeudi à Lugano. Face au même adversaire et toujours au Tessin, les Aigles se sont très lourdement inclinés pour cette revanche (7-2).

Lors de l’acte I de cette double confrontation, Genève avait commencé le match pied au plancher avec un sec 0-4 après sept minutes de jeu. Le lendemain, Lugano s’est fait un malin plaisir de faire subir le même sort aux hommes de Pat Emond. Après 22 minutes de jeu, le score était déjà de 5-1. Les leaders tessinois (Boedker, Arcobello ou Fazzini) s’en sont donné à coeur joie face à Daniel Manzato puis face à Gauthier Descloux.

Comme la veille, la fin de rencontre n’a été que du remplissage. Genève-Servette termine tout de même ce voyage tessinois avec un bilan correct puisque les Aigles ont ramené trois points dans les valises. Mardi, l’équipe des Vernets se rendra à Berne pour tenter de faire oublier cette soirée bien compliquée au sud des Alpes.

Davos gagne enfin contre Fribourg

Gottéron, qui avait bien commencé, a perdu le fil de cette rencontre dans le dernier tiers (5-2) , grâce notamment à un triplé de David Ullström.

Marc Wieser jubile.

Même si Davos a l’habitude cette saison de partir, flamberge au vent, dans tous les sens en attaquant à tout va, ce n’était pas trop le cas ce vendredi dans les Grisons. Contrairement aux deux précédentes confrontations complètement folles des 12 et 31 janvier à la BCF Arena, où Fribourg s’était imposé deux fois 7 à 6 après des roc a mbolesques retournements de situation, ce quatrième affrontement entre ces deux équipes s’est joué sur un autre scénario, avec un rythme moins stressant pour les deux coaches. « Je ne m’attends pas à un 7 à 6 » , avait prévenu avant la partie, avec le sourire, le coach fribourgeois Christian Dubé. Le technicien québécois avait raison. Il avait aussi demandé de bien commencer cette rencontre. Là aussi, il a été entendu cinq sur cinq par ses hommes bien disciplinés.

Face à une formation davosienne jouant avec deux seuls étrangers, privée notamment de Andres Ambühl et de Dino Wieser (blessés) ainsi que Teemu Turunen (malade du Covid), les Dragons ont profité des largesses de leur adversaire pour prendre les devants après seize minutes. Un tir de Benoît Jecker avait été subtilement dévié par Andreï Bykov, fêtant de la plus belle des manières sa prolongation de contrat de deux ans avec son club; son 15e point en 13 matches. C’était bien parti pour un visiteur qui semblait avoir le match bien en main et dans ses patins. Fribourg Gottéron, qui avait profité de trois jours de congé, était plus frais, supérieur, en route vers son quatrième succès d’affilée...

Mais voilà, après la pause, Christian Wohlwend a su remobiliser sa troupe, en trouvant visiblement les bons mots pour rallumer la flamme. Il a fallu toutefois une pénalité de Reto Berra, arrêtant la rondelle derrière sa cage (26e) pour relancer les Rhétiques, après une réussite de David Ullström. Comme si ce but avait tout changé, les joueurs locaux ont ensuite bénéficié de plusieurs opportunités en supériorité numérique pour renverser le cours de la partie, mais dans ce tiers médian, la défense fribourgeoise a tenu bon. Mais ce n’était pas fini.

On connaît Davos une fois qu’il est lancé, il peut devenir redoutable. Si Fribourg a réussi inscrire un deuxième but à cinq contre trois à la 52e minute grâce à Christophe Di Domenico, David Ullström (41e et 55e), Benjamin Baumgartner (49e) et Valentin Nussbaumer (50e) avaient eux également fait trembler les filets. Une sale soirée finalement pour des Fribourgeois qui ont en plus perdu Philippe Furrer sur blessure après avoir été victime d’une charge de Lorenz Kienzle dans la bande derrière la cage de Reto Berra. Davos, qui a fini ce match flamberge au vent, s’est imposé pour la première fois cette saison contre des Dragons qui ont perdu le fil au début du troisième tiers...

Le HC Bienne s’incline en prolongation face au ZSC

Un doublé de Sven Andrighetto a permis aux ZSC Lions de battre le HC Bienne vendredi (4-5 ap).

Luca Hischier et Bienne ont fini à terre. freshfocus

Le HC Bienne menait 2-0 après seulement huit minutes de jeu grâce à des réussites de Michael Hügli (7e) et Fabio Hofer (8e) avant d’encaisser trois buts avant la première pause (2-3). Un doublé de Luca Hischier (28e, 3-3 et 31e, 4-3) a toutefois permis au HCB de reprendre les commandes au deuxième tiers.

Avec Elien Paupe titularisé devant les filets - pour la première fois depuis le 10 janvier - en l’absence de Joren van Pottelberghe (malade), le HC Bienne a préservé son avantage jusqu’à ce que Sven Andrighetto égalise à 6 contre 5 à 108 secondes du gong (59e, 4-4). Le topscorer des Zurichois a au passage inscrit au moins un point au cours des 19 derniers matches. Andrighetto, encore lui, a offert la victoire au ZSC en prolongation (63e). Les Zurichois évoluaient alors en supériorité numérique.

Les Biennois se déplacent à Lugano mardi. Les Zurichois, eux, joueront la finale de la Coupe de Suisse contre Berne dimanche soir.

Zoug bat encore Berne

Une fois n'est pas coutume, le CP Berne a cru pouvoir réaliser un coup, face à Zoug, la meilleure équipe du pays (4-5). Les Bernois ont mené à deux reprises, avant de craquer dans la foulée d'un but de Martschini à 25 secondes de la deuxième sirène. Simion et Albrecht ont ensuite enterré les derniers espoirs de la troupe de la capitale.

Ambri retourne Rappi

Menés 2-3 à une seconde de la fin du deuxième tiers-temps, les Léventins ont trouvé les ressources pour se relever. Ils ont fini par arracher les trois points aux Rapperswil-Jona Lakers, grâce à Fora, Kneubühler et Kostner lors d’une ultime période de feu (4-3).

Les télégrammes de la soirée des Romands

Lugano - Genève-Servette 7-2 (3-1 4-0 0-1)

Corner Arena, huis clos. Arbitres: MM. Stricker, Borga; Cattaneo et Stalder.

Buts: 2e Boedker (Arcobello, Bürgler) 1-0. 7e Lajunen (Heed, Walker) 2-0. 7e Rod (Richard) 2-1. 17e Arcobello (Fazzini/5 c 4) 3-1. 22e Bügler 4-1. 22e Fazzini (Bertaggia) 5-1. 32e Boedker (Bürgler, Arcobello) 6-1. 37e Fazzini 7-1. 48e Patry (Smirnovs, Mercier) 7-2.

Lugano: Zurkirchen; Heed, Wellinger; Loeffel, Chiesa; Nodari, Wolf; Antonietti; Walker, Lajunen, Suri; Bügler, Arcobello, Boedker; Fazzini, Sannitz, Bertaggia; Lammer, Romanenghi, Haussener; Traber. Entraîneur: Pelletier.

Genève-Servette: Manzato (21e Descloux); Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Le Coultre; Mercier, Völlmin; Guebey; Moy, Winnik, Omark; Rod, Richard, Vermin; Miranda, Fehr, Kast; Patry, Smirnovs, Berthon; Fritsche. Entraîneur: Emond.

Notes: Lugano sans Herburger, Morini, Riva (blessés) ni Zangger (surnuméraire). Genève-Servette sans Maurer (blessé), Vouillamoz (surnuméraire), A.Riat ni Smons (club ferme). Tir sur la transversale: Winnik (25e) et Vermin (38e). But annulé à la suite d’un coach challenge de Lugano: Vermin (37e, hors-jeu).

Pénalités: 5 x 2’, 1 x 10’ (Walker) contre Lugano; 2 x 2’, 1 x 10’ (Fehr) contre Genève-Servette.

Davos – Fribourg Gottéron 5-2 (0-1 1-0 4-1)

Eisstadion Davos. 0 spectateur (huis-clos). Arbitres: MM. Stolc, Hürlimann; Fuchs et Steenstra.

Buts: 16e Bykov (Jecker, Sutter) 0-1, 29e Ullström (Kank, Baumgartner/5 c 4) 1-1, 41e Ullström (M. Wieser) 2-1, 49e Baumgartner (M. Wieser, Nygren) 3-1, 50e Nussbaumer (Aeschlimann, Corvi) 4-1, 52e Di Domenico (Gunderson, Mottet/5 c 3) 4-2, 55e Ullström (M. Wieser, Baumgartner) 5-2.

Davos: S. Aeschlimann; Nygren, Jung; Heinen, Guerra; Stoop, Barandun; Du Bois; Palushaj, Corvi, Nussbaumer; M. Wieser, Ullström, Baumgartner; Kienzle, Egli, Knak; Ritzmann, M. Aeschlimann, Canova. Coach: Christian Wohlwend.

Fribourg Gottéron: Berra; Gunderson, Chavaillaz; Sutter, Furrer; Kamerzin, Jecker; Abplanalp; Bykov, Desharnais, Mottet; Sprunger, Schmid, DiDomenico; Rossi, Walser, Herren; Jobin, Bougro, Jörg; Schaller. Coach: Christian Dubé.

Pénalités: 4 x 2’ + 1 x 10’ (Du Bois/charge contre la bande) contre Davos; 4 x 2’ contre Fribourg Gottéron.

Notes: Davos sans Ambühl, D. Wieser, Paschoud, Rubanik, Frehner (blessés), Herzog (suspendu) ni Turunen (malade). Fribourg.Gottéron sans Stalberg, Brodin, Marchon (blessés) ni Aebischer (surnuméraire). Tir sur le poteau: Di Domenico (54e).

Bienne - Zurich 4-5 ap (2-3 2-0 0-1)

Tissot Arena. 0 spectateur (huis clos). Arbitres: MM. Tscherrig, Urban, Schlegel et Burgy.

Buts: 7e Hügli (Fuchs, Kreis) 1-0, 8e Hofer (Fuchs, Stampfli) 2-0, 16e Sigrist (Noreau) 2-1, 19e Lasch (Rautiainen, Noreau/ 5 c 4) 2-2, 19e P. Baltisberger (Wick, Schäppi) 2-3, 28e Hischier (Rajla, Forster) 3-3, 31e Hischier (Pouliot, Kreis) 4-3, 59e Andrighetto (Pedretti/ 6 c 5) 4-4, 63e Andrighetto (Lasch/ 4 c 3) 4-5.

Bienne: Paupe; Kreis, Moser; Rathgeb, Lindbohm; Fey, Forster; Stampfli; Hischier, Pouliot, Rajala; Hofer, Komarek, Fuchs; Brunner, Cunti, Künzle; Kessler, Gustafsson, Hügli. Entraîneur: Leuenberger.

Zurich Lions: Waeber; Noreau, Marti; P. Baltisberger, Geering; Trutmann, Berni; Meier, Morant; Lasche, Sigrist, Andrighetto; Rautiainen, Krüger, Bodenmann; Riedi, Diem, Prassl; Pedretti, Schäppi, Wick. Entraîneur: Grönborg.

Pénalités: 6 x 2’ contre Bienne, 4 x 2’ contre Zurich.