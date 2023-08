Géothermie: Genève va aussi explorer les sous-sols français 

Depuis sa campagne de mesures sismiques menée en 2021, Genève pense pouvoir assurer 30% de ses besoins en chaleur d’ici 2050 grâce à la géothermie. Poursuivant leurs efforts de prospection, le Canton et les Services industriels vont lancer une nouvelle exploration le 1er septembre. Elle sera principalement menée sur les grands axes routiers et en zone rurale, notamment en France voisine. L’opération concernera ainsi 15 communes genevoises et 22 françaises.