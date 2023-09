Gros moyens pour retrouver les passagers d’un bateau à la dérive

Vaste opération de recherche au bout du lac, vendredi. Selon un lecteur, dix bateaux et un hélicoptère y ont pris part. La police cantonale a été avisée peu avant 17h30 qu’un bateau était à la dérive au large du quai de Cologny, indique Tiffany Cudré-Mauroux, porte-parole des forces de l’ordre. «De grands moyens ont été mis en place pour retrouver les deux occupants du bateau», relate-t-elle. Des embarcations de la police cantonale, du Service d’incendie et de secours de Genève et un appareil de la Rega ont ainsi été engagés. Leur intervention était toujours en cours à 20h. Davantage d’informations devraient être communiquées samedi.