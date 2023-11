Genève: accident entre un deux-roues et une voiture: deux blessés

Vendredi 3 novembre, vers 23h45, un motocycliste âgé de 18 ans roulait route des Jeunes, direction rue Viguet, accompagné d’une jeune femme du même âge. Peu avant la bretelle d'accès à la voie Centrale, un heurt s’est produit entre le deux-roues et une voiture conduite par une femme de 40 ans, circulant dans le même sens. Suite au choc, «le motocycliste et sa passagère ont terminé leur course contre une voiture correctement stationnée, qui avait quitté les lieux avant notre arrivée», précise la police genevoise dans un communiqué.